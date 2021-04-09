Главнокомандующий ВСУ Хомчак вакцинировался от коронавируса

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield/AstraZeneca.

Хомчак сделал прививку против опасного заболевания вместе с военнослужащими одной из бригад в военном госпитале в зоне ООС.

Отмечается, что главнокомандующий ВСУ собственным примером подтвердил важность иммунизации организма против коронавируса.

Военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил, имеют право на первоочередную прививку в рамках кампании по вакцинации в Украине.

По состоянию на утро 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили почти 335 тыс. граждан, среди которых 31 555 украинских военных.

Мэр Днепра вакцинировался от Covid-19

Мэр Днепра Борис Филатов вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield/AstraZeneca. Мэр Днепра напомнил о важности иммунизации организма от опасного заболевания.

По его словам, вакцинироваться необходимо, чтобы сохранить свое здоровье. Читайте новости о вакцинации в Украине на сайте Факты ICTV.