В Херсоне с 10 до 15 апреля включительно вводят дополнительные карантинные мероприятия.

Решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 9 апреля. С завтрашнего дня в городе запрещается:

находиться на территории общего пользования без маски;

принимать посетителей в заведениях общественного питания (разрешено осуществлять адресную доставку, а также размещать гостей на летней площадке, с заполненностью не более 50%);

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных рынков;

проведение всех массовых развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий (кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план)

прием посетителей в учреждениях культуры;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания.

Карантин в Украине

По состоянию на 9 апреля, Херсонская область — единственный регион в желтой зоне.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Харьковская и Черниговская области.

Остальные области — в оранжевой зоне.

Источник: Херсонский городской совет