Верховный Суд признал виновными председателя участковой избирательной комиссии с. Щурово Донецкой областии и его заместителя в проведении незаконного референдума так называемой “ДНР” 11 мая 2014 года.

В феврале 2020 Краснолиманский городской суд признал представителей УИК виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, приговорив к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Однако областная прокуратура обжаловала решение, посчитав его слишком мягким.

Апелляционный суд приговорил организаторов псевдореферендума к пяти годам реального лишения свободы.

Сторона защиты пыталась отменить решение в Верховном суде, но кассационную жалобу оставили без удовлетворения.

Боевик “ЛНР” трудоустроился в МВД Украины

8 апреля на Херсонщине СБУ разоблачила экс-сотрудника так называемой спецслужбы террористов “Министерства госбезопасности ЛНР”, который трудоустроился в структуру МВД Украины.

Мужчина незаконно стал администратором одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области.

При оформлении на работу он предоставил фальшивые документы. Следователи установили, что он мог передавать информацию из закрытых баз данных для представителей боевиков.

Подробнее о трудоустройстве боевика “ДНР” в МВД Украины читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Донецкая областная прокуратура