США не оставят Украину одну и не допустят новых агрессивных действий в регионе – Жовква

Соединенные Штаты не позволят никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе. В этом во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил президент США Джо Байден.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, это был основной месседж разговора лидеров двух стран.

— Нас заверили, что Соединенные Штаты не оставят Украину одну. Мы получили тот единственный ответ, который и должны были получить от нашего стратегического партнера: США не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе, — сообщил Жовква.

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Также он добавил, что Владимир Зеленский и Джо Байден говорили о временно оккупированном Крыме и важности участия США в саммите Крымской платформы.

Кроме того, президенты отдельно затронули тему евроатлантической интеграции, в частности вопрос получения Украиной Плана действий по членству в НАТО.

Разговор Зеленского и Байдена

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Лидеры обсудили эскалацию военной агрессии России на Востоке Украины. Во время разговора Джо Байден в очередной раз подтвердил поддержку США Украины.