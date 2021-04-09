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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Светит штраф до 170 тыс.: в Киеве закрыли четыре заведения за нарушение карантина

В Киеве полиция и Госпродслужба закрыли четыре заведения за нарушение карантина.

Коронавірус, карантин

Правоохранители провели рейды столичными заведениями и составили четыре админпротокола.

Закрыть пришлось такие учреждения:

  • ресторан Passenger gastro bar на улице Саксаганского, 33/35;
  • ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine на улице Большой Васильковской, 48;
  • ресторан Shah-Plov на улице Антоновича, 72;
  • ресторан-пиццерия Mister Cat на Голосеевском проспекте, 132.
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Этим заведениям грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).

Карантин в Украине

По состоянию на 9 апреля в 12 областях и в Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

Среди красных регионов — Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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