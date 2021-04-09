Светит штраф до 170 тыс.: в Киеве закрыли четыре заведения за нарушение карантина

В Киеве полиция и Госпродслужба закрыли четыре заведения за нарушение карантина.
Правоохранители провели рейды столичными заведениями и составили четыре админпротокола.
Закрыть пришлось такие учреждения:
- ресторан Passenger gastro bar на улице Саксаганского, 33/35;
- ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine на улице Большой Васильковской, 48;
- ресторан Shah-Plov на улице Антоновича, 72;
- ресторан-пиццерия Mister Cat на Голосеевском проспекте, 132.
Этим заведениям грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).
Карантин в Украине
По состоянию на 9 апреля в 12 областях и в Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.
Среди красных регионов — Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.