Светит штраф до 170 тыс.: в Киеве закрыли четыре заведения за нарушение карантина

В Киеве полиция и Госпродслужба закрыли четыре заведения за нарушение карантина.

Правоохранители провели рейды столичными заведениями и составили четыре админпротокола.

Закрыть пришлось такие учреждения:

ресторан Passenger gastro bar на улице Саксаганского, 33/35;

ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine на улице Большой Васильковской, 48;

ресторан Shah-Plov на улице Антоновича, 72;

ресторан-пиццерия Mister Cat на Голосеевском проспекте, 132.

Этим заведениям грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).

Карантин в Украине

По состоянию на 9 апреля в 12 областях и в Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

Среди красных регионов — Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.