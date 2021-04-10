В Киевской области продлили действие усиленных карантинных ограничений до 23 апреля. Такое решение приняли из-за резкого распространения коронавируса.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин. По его словам, ежедневно на Киевщине фиксируют высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Список ограничений

рекомендовать приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования;

позволить увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме некоторых часов — с 07.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00;

перевозить 50% пассажиров;

информировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10.00 до 12.00 людей пожилого возраста.

Кроме того, в Киевской области действуют все противоэпидемические ограничения, предусмотренные для красной карантинной зоны.

Однако каждая община может отдельно принимать решение о применении мер, оценивая ситуацию на своей территории.

Карантин в Киевской области

Усиленный карантин в Киевской области начал действовать с 5 апреля. Такое решение приняли из-за сложной ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса.

В частности высокую заболеваемость заметили у жителей Белоцерковского, Бучанского и Бориспольского районов. По этой причине местные власти ввели новые карантинные ограничения — для сдерживания распространения коронавируса.

Источник: Киевская облгосадминистрация