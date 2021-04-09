Украина ожидает подписать соглашение об “открытом небе” с ЕС в июне — Криклий

Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной, Европейским союзом и его государствами-членами.

Сначала его нужно внести на рассмотрение Совета ЕС для окончательного одобрения проекта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Процесс подготовки к подписанию соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС продолжается. Как для нас, так и для европейской стороны скорейшее заключения этого соглашения является одним из главных совместных задач сейчас. Рассчитываем на его подписание уже во второй половине июня, — сказал он.

Криклий отметил, что подписание соглашения с ЕС позволит приблизить украинских авиаперевозчиков к европейским, снять монополию на отдельные маршруты, установленные двусторонними договорами, и облегчить открытие новых.

Также заключения соглашения будет способствовать более быстрому возобновлению рынка авиаперевозок в результате коронакризиса и развития внутренних авианаправлений.

Как отмечал Владислав Криклий ранее, со своей стороны Украина выполнила все возложенные на нее обязательства и формальности, необходимые для подписания соглашения о ОАП.

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Соглашение об ОАП с ЕС должны были подписать 11 февраля, но подписание сорвалось.

Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не подписано из-за британско-испанского спора относительно Гибралтара.

Европейское общее авиационное пространство (ОАП) — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.