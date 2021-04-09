Задержки в сроках финансирования больничных возникают из-за того, что темпы роста расходов значительно превышают темпы поступлений взносов страхователей.

Об этом сообщил Фонд социального страхования Украины на своей странице в социальной сети Facebook. В ФСС объясняют, что существует четкая система выплаты больничных средств. В частности ежемесячно каждое застрахованное лицо или работодатель платят единый социальный взнос.

Эти средства впоследствии компенсируют украинцам во время временной безработицы из-за болезни или травмы, а также во время декрета.

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В фонде отмечают, что несмотря на системное уменьшение на протяжении нескольких лет доли ЕСВ, направляемой в бюджет ФССУ, в общем почти на 5%, Фонд в полном объеме обеспечивает страховую защиту свыше 12 млн застрахованных лиц и более 200 тыс. пострадавших и их семей.

Будут ли оплачивать больничные после 30 июня

Фонд социального страхования разъяснил ситуацию относительно изменений в законодательстве, согласно которым после 30 июня украинцы будут находиться на больничном за собственные средства.

В фонде отметили, что больничные после 30 июня будут выплачивать в обычном режиме — то есть как до, так и после 30 июня украинцы смогут получить компенсацию за дни болезни и травмы.