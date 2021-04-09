В Офисе президента не исключают, что возможно дальнейшее обострение военного противостояния с Россией.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

— К сожалению, стоит (ожидать нового обострения военного противостояния, — Ред.). И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров.

Также он добавил, что с тех пор, как появилась информация о стягивании Россией войск к границам Украины, президент уже провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

От каждого из них глава государства услышал слова поддержки Украины.

Также Игорь Жовква добавил, что в Офисе президента знают о переговорах президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

По его словам, как только началось обострение на фронте, Украина сразу попросила провести переговоры со всеми тремя представителями нормандской четверки, но Кремль отказался. Поэтому сейчас планируется разговор с лидерами Германии и Франции.

Ситуация возле границ Украины

Накануне международная группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что РФ обустроила военный полевой лагерь недалеко от границы с Украиной.

Согласно выводам аналитиков, российские войска сконцентрированы в полевом лагере, который расположен примерно в 250 км от границы с Харьковской и подконтрольной Украине Луганской областями.

Также расследователи отмечают, что концентрацию сил РФ возле украинской границы можно назвать беспрецедентной с 2015 года.