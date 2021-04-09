Как подать показатель света через СМС в Киевской области — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Снимите показатели счетчика
Если у вас индукционный счетчик, то он имеет 5, 6 или 7 вращающихся цифр. Иногда одна или две последние отделены цветом и запятой — их не нужно учитывать при снятии показаний. В случае, когда цифры одинаковые по цвету, мы записываем их все.
Если счетчик электронный, то мы точно так же берем число до запятой. А кроме того, учитываем зоны, на которые он рассчитан. Счетчик может быть одно-, двух- и трехзонным. Это можно определить по отметкам Т1, Т2 и Т3.
Шаг 2. Оформите правильно СМС
Просто написать показатель в СМС и отправить на нужный номер в этом случае будет недостаточно. Важно правильно оформить сообщение. Его формат также зависит от типа счетчика.
Для индукционного и однозонного счетчика СМС должно выглядеть так: личный счет — пробел — показатель.
Для двухзонного счетчика формат СМС должно быть таким: личный счет — пробел — показатель за ночь (23:00-07:00) — пробел — показатель за день (07:00-23:00).
Для трехзонного счетчика СМС должно выглядеть так: личный счет — пробел — показатель пика (08:00-11:00, 20:00-22:00) — пробел — показатель за полупик (07:00-08:00; 11:00-20:00, 22:00-23:00) — пробел — показатель за ночь (23:00-07:00).
Шаг 3. Отправить СМС с показателем счетчика
Перед отправкой сообщения проверьте свои данные. Если будет ошибка, то показания могут не принять и использованная вами энергия будет рассчитана по значению среднесуточного объема потребления.
Правильно оформленное СМС нужно отправить на номер: (067) 239-72-38.