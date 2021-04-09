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Как подать показатель света по СМС в Киевской области
Факты / Украина / Общество
Дарина Реготун |
Как подать показатель света по СМС в Киевской области

Как подать показатель света по СМС в Киевской области

Каждый украинец с 1 по 3 число каждого месяца должен подавать показатели счетчика за потребление электроэнергии. Учитывая эти показания, Облэнерго той или иной области рассчитывает, сколько гражданин должен заплатить.

Существует несколько способов, как это сделать. Факты ICTV расскажут, как подать показатель света по СМС в Киевской области.

Шаг 1. Снимите показатели счетчика

Если у вас индукционный счетчик, то он имеет 5, 6 или 7 вращающихся цифр. Иногда одна или две последние отделены цветом и запятой — их не нужно учитывать при снятии показаний. В случае, когда цифры одинаковые по цвету, мы записываем их все.

Как подать показатель света через СМС в Киевской области — ИНСТРУКЦИЯ

Фото: ДТЕК Киевские Электросети

Если счетчик электронный, то мы точно так же берем число до запятой. А кроме того,  учитываем зоны, на которые он рассчитан. Счетчик может быть одно-, двух- и трехзонным. Это можно определить по отметкам Т1, Т2 и Т3.

Как подать показатель света через СМС в Киевской области — ИНСТРУКЦИЯ

Фото: ДТЕК Киевские Электросети

Шаг 2. Оформите правильно СМС

Просто написать показатель в СМС и отправить на нужный номер в этом случае будет недостаточно. Важно правильно оформить сообщение. Его формат также зависит от типа счетчика.

Для индукционного и однозонного счетчика СМС должно выглядеть так: личный счет — пробел — показатель.

Для двухзонного счетчика формат СМС должно быть таким: личный счет — пробел — показатель за ночь (23:00-07:00) — пробел — показатель за день (07:00-23:00).

Для трехзонного счетчика СМС должно выглядеть так: личный счет — пробел — показатель пика (08:00-11:00, 20:00-22:00) — пробел — показатель за полупик (07:00-08:00; 11:00-20:00, 22:00-23:00) — пробел — показатель за ночь (23:00-07:00).

Шаг 3. Отправить СМС с показателем счетчика

Перед отправкой сообщения проверьте свои данные. Если будет ошибка, то показания могут не принять и  использованная вами энергия будет рассчитана по значению среднесуточного объема потребления.

Правильно оформленное СМС нужно отправить на номер: (067) 239-72-38.

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