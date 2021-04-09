Как подать показатель света через СМС в Киевской области — ИНСТРУКЦИЯ

Если у вас индукционный счетчик, то он имеет 5, 6 или 7 вращающихся цифр. Иногда одна или две последние отделены цветом и запятой — их не нужно учитывать при снятии показаний. В случае, когда цифры одинаковые по цвету, мы записываем их все.

Если счетчик электронный, то мы точно так же берем число до запятой. А кроме того, учитываем зоны, на которые он рассчитан. Счетчик может быть одно-, двух- и трехзонным. Это можно определить по отметкам Т1, Т2 и Т3.