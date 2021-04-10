Президент Украины Владимир Зеленский согласовал передачу самолета и геликоптера в сферу управления Минобороны Украины.

Соответствующий указ №154/2021 Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами глава государства подписал 9 апреля.

Такое решение президент принял для повышения эффективности использования государственного имущества.

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Таким образом самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1, находящиеся в управлении ГУД, должны передать в сферу управления Министерства обороны Украины.

Обеспечение прав военных

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав и положение Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Организация будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов АТО, военных на Донбассе, волонтеров и правозащитников. Консультативный совет также будет работать над усовершенствованием законодательства по обеспечению прав граждан, защищавших Украину.