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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Зеленский утвердил Консультативный совет по вопросам обеспечения прав защитников

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины и ее персональный состав.

Зеленський

Соответствующий указ №152/2021 глава государства подписал 9 апреля. Консультативный совет будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов антитеррористической операции, военнослужащих, защищающих национальную безопасность на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников.

Кроме того, Консультативный совет будет работать над усовершенствованием законодательства по обеспечению прав граждан, защищали Украину.

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Консультативный совет возглавила советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины Алена Вербицкая. Заместителями главы Консультативного совета стали народные депутаты Игорь Герасименко и Егор Чернев, а Секретарем Совета — советник руководителя Офиса Президента Украины Андрей Ляхович.

Санкции относительно Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономических санкциях относительно ряда бывших украинских политиков. В частности санкции ввели против бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

Рекомендации по внедрению санкций предоставил СНБО глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он отметил, что эти лица в 2014 году позволили России проникнуть на территорию Украины.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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