Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины и ее персональный состав.

Соответствующий указ №152/2021 глава государства подписал 9 апреля. Консультативный совет будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов антитеррористической операции, военнослужащих, защищающих национальную безопасность на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников.

Кроме того, Консультативный совет будет работать над усовершенствованием законодательства по обеспечению прав граждан, защищали Украину.

Консультативный совет возглавила советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины Алена Вербицкая. Заместителями главы Консультативного совета стали народные депутаты Игорь Герасименко и Егор Чернев, а Секретарем Совета — советник руководителя Офиса Президента Украины Андрей Ляхович.

Санкции относительно Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономических санкциях относительно ряда бывших украинских политиков. В частности санкции ввели против бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

Рекомендации по внедрению санкций предоставил СНБО глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он отметил, что эти лица в 2014 году позволили России проникнуть на территорию Украины.