На следующей неделе ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

– Основная цель визита – встретиться с Макроном один на один, – сказал посол. – Несомненно, наиболее важные темы на повестке дня президента – наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине, особенно в отношении создания независимой судебной системы. Будет о чем поговорить.

Сам посол будет сопровождать Владимира Зеленского в самолете.

Разговор Путина, Меркель и Макрона

5 апреля в СМИ начала распространяться информация о том, что ожидается разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Они должны были встретиться сразу после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и президента РФ Владимира Путина, которую провели 31 марта. В тот день говорили об Украине, но без президента Владимира Зеленского.

Пресс-служба президента Франции сообщила, что во время разговора указали на “необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине”.

Правительство Германии сообщило, что Меркель и Макрон призвали провести переговоры в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

Подробнее о разговоре Путина, Меркель и Макрона читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Kyiv Post