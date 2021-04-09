Обычные паспорта-книжки в Украине оцифровывать не будут — Минцифры

Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты, потому что цифровизации паспортов-книжек не будет.

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью украинскому изданию.

— Не будет цифровизации паспортов-книжек, поскольку их в Украине было выпущено десятки миллионов, и все они бумажные, — объяснил чиновник.

По его словам, невозможно обработать такие колоссальные объемы данных, проверить их валидность, учитывая, что обмена данными между многими госреестрами не было.

Поэтому в Минцифре рекомендуют всем переходить на ID-карты.

В то же время Баник подчеркнул, что те, кто не хочет переходить на электронные паспорта, могут пользоваться биометрическим загранпаспортом, который дает доступ ко всем госуслугам в сфере обслуживания наравне с обычным.

Этот документ оцифрован и отображается в приложении Дія.

30 марта Верховная Рада приняла закон, которым приравняла электронные паспорта к обычным.

Закон вступает в силу с 23 августа 2021 года. Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности или подтверждения гражданства.

В апреле 2020 года Минцифры запустило е-паспорта в приложении Дія.