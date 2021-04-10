По состоянию на 10 апреля 2021 года в 11 областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Так, за последние сутки ни один регион не перешагнул через красную зону. Также в списке оранжевой зоны нет новых областей.

В перечне оранжевой зоны — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

В желтой зоне сейчас Ивано-Франковская и Херсонская области.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

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