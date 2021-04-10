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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину

В Киеве пьяный мужчина разгуливал по улицам с двумя змеями на шее и приставал к прохожим.

Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину

Инцидент произошел на улице Клавдиевская 9 апреля.

— Наверное то, что животные находились на улице при такой температуре воздуха, негативно повлияло на их здоровье. Змеи вели себя беспокойно, что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля, — рассказали в Министерстве внутренних дел.

  • Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину
  • Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину
  • Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину
  • Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину
  • Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину
  • Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину
  • Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину
  • Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину
Гулял со змеями на шее и цеплялся к людям: в Киеве задержали пьяного мужчину / 4 фотографии

Во время общения с полицией мужчина отказался называть свое имя и рассказывать, откуда у него змеи.

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Сейчас змеи находятся в надежном месте и чувствуют себя хорошо. На нарушителя инспекторы составили материалы по факту жестокого обращения с животными и появления в общественных местах в пьяном виде.

Издевательство над животными под Киевом

В начале января в Василькове 27-летний мужчина во время задержания сломал нос полицейскому.

Правоохранители приехали на вызов местной жительницы, которая сообщила, что пьяный парень издевается над ее домашним питомцем.

Задержанного отвезли в местный отдел полиции для составления админпротокола. У входа в здание он внезапно ударил головой в лицо полицейского. Впоследствии врачи диагностировали перелом костей носа.

Источник: МВД

Фото: МВД

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