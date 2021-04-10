Ивано-Франковская область перешла из красной в желтую зону

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о переходе 10 апреля Ивано-Франковской области из красной к желтой карантинной зоне.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Можем уверенно сказать: адаптивный карантин работает и способен показывать результат. Ивано-Франковская область выходит из красного уровня эпидемической опасности, — написал он в соцсети.

По его словам, месяц назад эпидситуация в регионе была одной из худших в Украине, однако на сегодняшний день Ивано-Франковская область — в пятерке регионов, где она самая лучшая.

Ляшко напомнил, что ограничения красного уровня в Ивано-Франковской области ввели 22 февраля, за месяц загруженность коек с кислородом уменьшилась с 63% до текущих 38%, а коэффициент выявления случаев — из 25% до текущих 13%.

— Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из красного уровня эпидопасности уже в ближайшие дни, — отметил санврач.

Коронавирус в Украине

За последние сутки в Ивано-Франковской области коронавирус подтвердили у 134 человек, а в целом в Украине – 17 463 новых случая.

За день в больницы госпитализировали 4 709 пациентов, умерли 398 украинцев и 10 722 – выздоровели.

Антилидеры по новым случаям – Киев (1 605), Днепропетровская (1 383), Харьковская (1 343), Львовская (1 342) и в Киевская (1 133) области.

Источник: Віктор Ляшко