На востоке Украины ранен бойца ООС

10 апреля российско-оккупационные войска нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрела на востоке Украины ранили бойца ООС.

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка Восток.

Боевики совершили обстрел из стрелкового оружия.

— В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника — средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

О действиях российских оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 9 апреля, зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, неподалеку поселков Пески и Водяное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Источник: Оперативно-тактическая группировка Восток