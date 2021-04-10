PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

На востоке Украины ранен бойца ООС

10 апреля российско-оккупационные войска нарушили режим тишины на Донбассе. В результате обстрела на востоке Украины ранили бойца ООС.

Донбас, ООС

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка Восток.

Боевики совершили обстрел из стрелкового оружия.

— В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника — средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

О действиях российских оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте
О чем свидетельствуют последние заявления РФ о Донбассе

Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 9 апреля, зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, неподалеку поселков Пески и Водяное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Источник: Оперативно-тактическая группировка Восток

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка