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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Закарпатье

Укрзализныця восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования до Закарпатской области с 11 апреля.

Укрзалізниця

Такое решение национальный перевозчик принял в ответ на отмену красного уровня эпидемической опасности с 00.00 11 апреля.

Купить билеты в и из региона можна будет с 18.00 10 апреля.

Курсировать по полноценныму маршруту будут такие поезда:

  • №45/46 Ужгород – Лисичанск (отправление с 11 апреля – из Лисичанска, с 12 апреля – из Ужгорода)
  • №81/82 Ужгород – Киев (с 11 апреля – из Киева, с 12 апреля – из Ужгорода)
  • №357/358 Киев – Рахов (с 11 апреля – из Киева, с 12 апреля – из Рахова)
  • №17/18 Харьков – Ужгород (с 11 апреля – из Харькова, с 12 апреля – из Ужгорода)
  • №15/16 Харьков – Рахов (с 12 апреля – из Харькова, с 13 апреля – из Рахова)
  • №4/3 Запорожье – Ужгород (с 12 апреля – из Запорожья, с 13 апреля – из Ужгорода)
  • №107/108 Одесса – Ужгород (с 11 апреля – из Одессы, с 12 апреля – из Ужгорода)
  • №13/14 Киев – Чоп, Солотвино – Киев (с 11 апреля – из Киева, с 12 апреля – из Солотвино и Чопа)
  • №134/133 Николаев – Рахов (с 12 апреля – из Николаева, с 14 апреля – из Рахова)
  • №26/25 Одесса – Рахов (с 11 апреля – из Одессы, с 12 апреля – из Рахова).

Выход Закарпатья из красной зоны

10 апреля Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о выходе Закарпатья из красной зоны карантина, где оно находилось с 8 марта.

С 11 апреля в регионе будут действовать ограничительные меры, предусмотренные для желтой зоны.

Джерело: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

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