Укрзализныця восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования до Закарпатской области с 11 апреля.

Такое решение национальный перевозчик принял в ответ на отмену красного уровня эпидемической опасности с 00.00 11 апреля.

Купить билеты в и из региона можна будет с 18.00 10 апреля.

Курсировать по полноценныму маршруту будут такие поезда:

№45/46 Ужгород – Лисичанск (отправление с 11 апреля – из Лисичанска, с 12 апреля – из Ужгорода)

№81/82 Ужгород – Киев (с 11 апреля – из Киева, с 12 апреля – из Ужгорода)

№357/358 Киев – Рахов (с 11 апреля – из Киева, с 12 апреля – из Рахова)

№17/18 Харьков – Ужгород (с 11 апреля – из Харькова, с 12 апреля – из Ужгорода)

№15/16 Харьков – Рахов (с 12 апреля – из Харькова, с 13 апреля – из Рахова)

№4/3 Запорожье – Ужгород (с 12 апреля – из Запорожья, с 13 апреля – из Ужгорода)

№107/108 Одесса – Ужгород (с 11 апреля – из Одессы, с 12 апреля – из Ужгорода)

№13/14 Киев – Чоп, Солотвино – Киев (с 11 апреля – из Киева, с 12 апреля – из Солотвино и Чопа)

№134/133 Николаев – Рахов (с 12 апреля – из Николаева, с 14 апреля – из Рахова)

№26/25 Одесса – Рахов (с 11 апреля – из Одессы, с 12 апреля – из Рахова).

Выход Закарпатья из красной зоны

10 апреля Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о выходе Закарпатья из красной зоны карантина, где оно находилось с 8 марта.

С 11 апреля в регионе будут действовать ограничительные меры, предусмотренные для желтой зоны.

Джерело: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця