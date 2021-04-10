Укрзализныця восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования до Закарпатской области с 11 апреля.
Такое решение национальный перевозчик принял в ответ на отмену красного уровня эпидемической опасности с 00.00 11 апреля.
Купить билеты в и из региона можна будет с 18.00 10 апреля.
Курсировать по полноценныму маршруту будут такие поезда:
- №45/46 Ужгород – Лисичанск (отправление с 11 апреля – из Лисичанска, с 12 апреля – из Ужгорода)
- №81/82 Ужгород – Киев (с 11 апреля – из Киева, с 12 апреля – из Ужгорода)
- №357/358 Киев – Рахов (с 11 апреля – из Киева, с 12 апреля – из Рахова)
- №17/18 Харьков – Ужгород (с 11 апреля – из Харькова, с 12 апреля – из Ужгорода)
- №15/16 Харьков – Рахов (с 12 апреля – из Харькова, с 13 апреля – из Рахова)
- №4/3 Запорожье – Ужгород (с 12 апреля – из Запорожья, с 13 апреля – из Ужгорода)
- №107/108 Одесса – Ужгород (с 11 апреля – из Одессы, с 12 апреля – из Ужгорода)
- №13/14 Киев – Чоп, Солотвино – Киев (с 11 апреля – из Киева, с 12 апреля – из Солотвино и Чопа)
- №134/133 Николаев – Рахов (с 12 апреля – из Николаева, с 14 апреля – из Рахова)
- №26/25 Одесса – Рахов (с 11 апреля – из Одессы, с 12 апреля – из Рахова).
Выход Закарпатья из красной зоны
10 апреля Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о выходе Закарпатья из красной зоны карантина, где оно находилось с 8 марта.
С 11 апреля в регионе будут действовать ограничительные меры, предусмотренные для желтой зоны.
Джерело: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця