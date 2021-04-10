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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Украине 10 апреля выпускники проходят пробное ВНО 2021

Пробное ВНО 2021 состоится 10 апреля в большинстве регионов, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей. Из-за ограничений работы общественного транспорта сессия пробного внешнего независимого оценивания здесь перенесли на 24 апреля.

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В нем принимают участие более 120 тыс. выпускников.

Тестирование начнется в 11.00, а допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 1015 до 10.50.

Участники пробного тестирования должны иметь с собой:

  • документ, по которому зарегистрировались для участия в пробном ВНО;
  • приглашение-пропуск;
  • защитную маску;
  • две-три ручки с чернилами черного цвета;
  • бутылку с питьевой водой (по желанию);
  • антисептик для рук.

Опаздывать нельзя, потому что не допустят к пункту тестирования.

На входе должны проверить температуру, поэтому при наличии симптомов ОРВИ лучше оставаться дома.

В таком случае участник пробного ВНО сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты.

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Это надо сделать в течение 10-14 апреля в специальном сервисе Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания.

Результаты пробного ВНО 2021 разместят в личных кабинетах участников до 30 апреля.

Пробное ВНО 2021

Из-за карантина каждый участник пробного ВНО 2021 имел возможность выбрать только один предмет.

По данным УЦОКО, самыми популярными предметами стали украинский язык и литература (208 044 человека) и математика (242 834 человека), третье место заняла история (247 109 человека).

Источник: УЦОЯО

Фото: Dreamstime

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