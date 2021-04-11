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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Харьковская область — в списке красных: в Украине обновили зоны карантина

По состоянию на 11 апреля 2021 года в 12 областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

карантин у києві

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Этот список 11 апреля пополнила Харьковская область.

В перечне оранжевой зоны — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне сейчас Ивано-Франковская и Херсонская области.

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Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

адаптивний карантин - червоний рівень

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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