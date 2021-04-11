Арестович назвал единственный вариант военного решения проблемы на Донбассе

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что единственный вариант военного решения проблемы на Донбассе — это, если перейдет к открытым боевым действиям и придется отвечать.

Об этом он заявил в интервью изданию Радио Свобода.

— Там может быть много чего. Например, наше контрнаступление в ответ. Наш путь согласован с партнерами и решен как политико-дипломатический несмотря на все его трудности.

На вопрос, возможно ли наступление со стороны России, Арестович ответил:

— Моя оценка совпадает с оценкой нашего ГУР (Главное управление военной разведки, — Ред.), которое обнародовало следующее (документ, — Ред.) Главного управления разведки Минобороны, в котором я, кстати, служил. Прогноз заключается в чем? Что будет обострение на фронте. Оно фактически неизбежно. И могут быть попытки продвинуться дальше вглубь территории Украины на фронте. Региональной войны или нападения с севера, с юга и с крымского направления не предвидится.

Также Арестович отметил, что пока не предвидится полномасштабной войны, в частности, потому, что Запад дал понять, что Украина не останется одна, без военной помощи, и размер этой помощи может не порадовать кремлевский режим.

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В то же время, Украина готова к худшему сценарию, если РФ по разным соображениям пойдет в наступление в Донбассе и в Крыму.

— Мы готовы. Будет очень трудно. Скажу так, что это будет эсхатологическое событие. То есть событие, переломное для нашей истории как принципиальное, нам будет очень и очень трудно и будут огромные потери. Но и россиянам будет очень и очень трудно и будут огромные потери. Угроза перехода к открытым боевым действиям со стороны РФ опасна прежде всего для самой России. Потому что трезвые головы в РФ говорят, что это станет началом конца России. Они понесут огромные потери здесь, фактически Вооруженные силы РФ перестанут быть боеспособными после столкновения с ВСУ. Во-вторых, их потом прибьют санкциями окончательно политическими, экономическими и так далее. Россия не поднимется.

Также он добавил, что создание нового фронта — это новые санкции, новое нарушение международного права.

Также во время интервью Арестович рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пытался провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех военных на Донбассе.