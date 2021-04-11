Кабинет министров Украины обнародовал постановление №329, которое определяет виды деятельности, по которым физические-лица предприниматели и наемные работники в красных зонах карантина имеют право на получение государственной помощи в сумме 8 тыс. грн.

Перечень сфер деятельности достаточно длинный, и касается предприятий или компаний, которые были вынуждены приостановить работу из-за карантина.

Это розничная торговля, учреждения культуры, спорта и общественного питания.

Речь идет о наемных работниках и ФЛП в следующих сферах:

розничная торговля запчастями, компьютерами и оргтехникой, электроникой и бытовой техникой, одеждой и обувью, строительными материалами, коврами, мебелью, книгами, игрушками, спортивным инвентарем, растениями, часами, ювелирными изделиями в специализированных магазинах. Сюда же относится и розничная торговля на рынках и с лотков;

деятельность ресторанов, оказание услуг питания, поставки готовых блюд для событий;

деятельность театров, кинотеатров, музеев, организация концертов, конгрессов и торговых выставок, работа библиотек и архивов, тематических парков и аттракционов, организация отдыха и развлечений;

работа спортивных учреждений, фитнес-центров;

деятельность по обеспечению физического комфорта, стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

Чтобы получить государственную помощь, как и в декабре 2020 года, предприниматели и наемные работники должны зарегистрироваться и подать заявку на портале или через приложение Дия.

30 марта Верховная Рада приняла законопроект №5300, предусматривающий предоставление единовременного пособия в размере 8 тыс. грн застрахованным наемным работникам и ФЛП, пострадавших в результате введения дополнительных карантинных ограничений. 9 апреля закон вступил в силу.