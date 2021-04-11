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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Польша работает над усилением антироссийских санкций из-за агрессии против Украины

Варшава осуществляет активные меры по ужесточению санкций против Российской Федерации из-за агрессии против Украины. В частности в Польше выразили обеспокоенность из-за активизации войск РФ возле украинских границ.

Польша работает над усилением антироссийских санкций из-за агрессии против Украины

Об этом сообщил МИД Польши. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что страна постоянно работает над усилением антироссийских санкций.

В частности, такое решение приняли из-за агрессивной политики РФ против Украины. Отмечается, что напряжение систематически растет с начала года. Отчеты СММ ОБСЕ подтверждают увеличение случаев нарушения условий перемирия с середины марта в три раза, чем зимой, со стороны незаконных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия.

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В МИД Польши подчеркнули, что это приводит к тому, что погибают украинские солдаты. Отмечается, что напряжение увеличивают также российские военные учения, которые в апреле должны состояться в разных частях России.

Активизация войск РФ

В конце марта стало известно, что Российская Федерация наращивает свои войска вблизи государственной границы Украины. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что под ударом могут оказаться сразу несколько регионов.

НАТО выразили обеспокоенность относительно действий Российской Федерации. Они осудили подрыв мирных усилий Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

В США также отреагировали на активизацию войск РФ. В частности страна просит Российскую Федерацию дать объяснения относительно взимания войск к границам Украины.

Источник: РАР

Фото: Pexels

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