Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами

Президент Украины Владимир Зеленский пытался провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех военных на Донбассе.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию Радио Свобода.

— После 26 марта, когда погибли сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина.

Насколько я знаю, удалось провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить, — сказал Арестович.