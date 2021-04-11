Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами

Президент Украины Владимир Зеленский пытался провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех военных на Донбассе.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию Радио Свобода.
— После 26 марта, когда погибли сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина.
Насколько я знаю, удалось провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить, — сказал Арестович.
26 марта под Шумами погибли четверо украинских военнослужащих в результате прицельного обстрела позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Еще двое украинских воинов получили ранения и были доставлены в медучреждения.
Фото: Алексей Арестович