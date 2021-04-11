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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами

Президент Украины Владимир Зеленский пытался провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели четырех военных на Донбассе.

Олексій Арестович

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию Радио Свобода.

— После 26 марта, когда погибли сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина.

Насколько я знаю, удалось провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить, — сказал Арестович.

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26 марта под Шумами погибли четверо украинских военнослужащих в результате прицельного обстрела позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Еще двое украинских воинов получили ранения и были доставлены в медучреждения.

Фото: Алексей Арестович

Источник: Радио Свобода

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