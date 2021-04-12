Курс валют НБУ на 12 апреля 2021 в Украине

12 апреля курс доллара и евро в Украине немного утратил свои позиции. Иностранная валюта сейчас стоит дешевле по сравнению с 9 апреля.

По состоянию на понедельник, 12 апреля 2021 года, Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 27,90 грн/1$.

Доллар стоит дешевле по сравнению с пятницей. 9 апреля курс американской валюты составлял 27,97 грн/1$, то есть на 7 копеек больше.

По состоянию на 12 апреля Нацбанк также установил курс евро на уровне 33,15 грн/1€. Валюта в настоящее время стоит на 7 копеек меньше по сравнению с пятницей 9 апреля.

Курс валют НБУ на 12 апреля 2021 года

$1 — 27,90 грн;

€1 — 33,15 грн;

1 польский злотый — 7,30 грн;

10 российских рублей — 3,61 грн.

Каким будет курс валют в апреле

Второй месяц весны, апрель, в Украине начался с валютных колебаний. В начале первых чисел курс валют в апреле был на уровне 27,82-27, 83 грн за $1. Однако с 5 апреля курс доллара подскочил, а затем снова подешевел.

Экономист Александр Хмелевский отмечает, что в течение апреля не стоит ожидать значительных колебаний курса доллара. Он объясняет эту мысль тем, что сейчас Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы предотвратить снижение курса гривны относительно других валют.

Также экономист отмечает, что ситуация с пандемией коронавируса и усиленный карантин во многих областях также способствует снижению национальной валюты. По его словам, ожидается, что в течение апреля курс доллара будет находиться на уровне 27,8-28,5 грн за $1. Экономист советует украинцам хранить свои сбережения в иностранной валюте, в частности в долларах и евро.