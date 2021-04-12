Иностранным вузам разрешили открывать свои филиалы в Украине — условия

Иностранные учреждения высшего образования смогут открывать свои филиалы в Украине. Но для этого им нужно будет получить разрешение от Министерства образования и науки.

Если вуз хочет открыть свое отделение в Украине, то он должен входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities и занимать там не ниже, чем 3000 место.

Чтобы получить разрешение, иностранное учреждение высшего образования должно подать в МОН копии учредительных документов и документы о:

наличии лицензии (других документов разрешительного характера) на образовательную деятельность в стране резидентства и документы об аккредитации (признании) образовательных программ;

опыте создания и деятельности территориально обособленных структурных подразделений за границей;

цели открытия и видах деятельности филиала, деловых отношениях с украинскими партнерами и перспективах развития сотрудничества;

местонахождении филиала, который планируют создать, и запланированном количестве работников, в том числе иностранных граждан;

характеристиках образовательных программ.

Но разрешение на открытие филиала в Украине не смогут получить учреждения с иностранными инвестициями государства-агрессора, государства-оккупанта, а также учреждения, зарегистрированные на территории государства-агрессора и те, у которых конечным бенефициарным владельцем является государство-агрессор или оккупант.

В то же время ограничения на создание филиалов будут действовать в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

В марте этого года Украинский институт будущего обнародовал опрос, согласно которому каждый пятый выпускник собирается поступать в иностранный вуз.

В то же время лишь 30% считают, что получать высшее образование нужно только в Украине.