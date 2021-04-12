Мэр Виталий Кличко объяснил, продлят ли жесткий карантин в Киеве.

Во время своего брифинга он заявил, что решение о продлении локдауна или его отмене будет принято в среду, 14 апреля.

Сейчас карантин в Киеве официально действует с 5 до 16 апреля.

— Городские власти будут выходить исключительно с эпидемиологической ситуации. Мы делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян, — подчеркнул мэр.

Виталий Кличко также перечислил все те меры, которые осуществляет КГГА для скорейшего выхода из критической ситуации с коронавирусом.

Речь идет о:

подготовке и обеспечении коек для приема больных коронавирусом;

обеспечении больниц медикаментами, кислородом, средствами индивидуальной защиты;

выплатах надбавок киевским медикам.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, коронавирус в Киеве обнаружили еще у 537 человек.

Для сравнения, на прошлой неделе статистика фиксировала более 1,8 тыс. новых случаев Covid-19 в сутки.

Как отметил Виталий Кличко, о спаде заболеваемости речи не идет.

Резкое снижение новых случаев объясняется выходными днями, когда столичные лаборатории не тестируют на Covid-19.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, в Киеве умерли уже 3932 человека, выздоровели 111 216 пациентов.