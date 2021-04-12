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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

На Донбассе от огнестрельного ранения погиб украинский военный

В зоне проведения ООС во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Донбас, ООС

Украинский боец погиб в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций оперативно-тактической группировки Север.

Сейчас на месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Об обстреле и гибели военного уже сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В оперативно-тактической группировке Север заявили, что действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать режим тишины.

Накануне, 11 апреля, на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Кроме того, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировали девять обстрелов со стороны пророссийских наемников и пролет вражеского беспилотника.

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