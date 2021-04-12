Мать главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава, Вера Шевчук, умерла в городе Стрый Львовской области после тяжелой болезни на 74-м году жизни.

Вера Шевчук почти всю жизнь работала в местной музыкальной школе преподавателем по фортепиано, сообщает УГКЦ.

12 апреля в 19.00 в поминальной часовне храма Святых Владимира и Ольги состоится парастас, а похороны — 13 апреля в 11.00.

Похоронят мать Святослава Шевчука в Стрые, где живут отец и брат Святослава Шевчука.

— Все те коридоры, классы музыкальных школ в Стрые и Самборе, где она работала — это было пространство, в котором я рос. Позже, когда я ходил в школу, мама меня брала в музыкальную школу, чтобы делать уроки, — вспоминает глава УГКЦ свое детство.

По его словам, мама одним ухом слушала, как играет студент, и одновременно смотрела, как он делает уроки.

Блаженнейший Святослав (Шевчук) уже 10 лет возглавляет Украинскую греко-католическую церковь — с 27 марта 2011 года.

Накануне десятой годовщины интронизации он рассказал Фактам ICTV о церкви в период Революции Достоинства, во время пандемии, вакцинации от Covid-19 и планах на будущее.

Источник: УГКЦ