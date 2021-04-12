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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На Закарпатье будут усиливать карантин в отдельных общинах — глава ОГА

В Закарпатской области будут вводить отдельные дополнительные карантинные ограничения в территориальных общинах в зависимости от заболеваемости коронавирусом.

На Закарпатье будут усиливать карантин в отдельных общинах — глава ОГА

Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков. По его словам, в протоколе Государственной комиссии ТЭБ и ЧС указано пять общин, в которых нужно ввести усиленные карантинные ограничения.

— Призываю предпринимателей быть ответственными, поскольку речь идет о том, как долго вы сможете работать, — сказал чиновник.

Политик отметил, что такое решение было принято для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей.

Карантин в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко объяснил, или продолжать жесткий карантин в Киеве. Политик рассказал, что решение о продлении локдауну или его отмене принимать 14 апреля.

Сейчас карантин в Киеве официально действует с 5 до 16 апреля. Во время усиленных ограничений общественный транспорт работает только по специальным пропускам, также ограничена работа предприятий общественного питания.

Фото: Pexels

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