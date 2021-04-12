До конца года в Украине будет высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Такое мнение во время пресс-конференции озвучила Татьяна Чумаченко — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета.

— Я не прогнозирую, что до конца года у нас будет ситуация такова, что мы сможем вести обычный образ жизни. Все равно заболеваемость будет достаточно высокая, больше, чем год назад.

По мнению Чумаченко, украинцы до конца года будут жить в напряжении. Власть будет то усиливать карантинные меры, то ослаблять.

Эпидемиологическая ситуация будет зависеть от ряда факторов, в частности от контактов между людьми и интенсивности вакцинации.

Коронавирус в Украине

Ситуация с распространением коронавируса в Украине начала улучшаться. По состоянию на утро 12 апреля Минздрав подтвердил 7 856 новых случаев Covid-19.

За сутки зарегистрировано 287 смертей, госпитализация понадобилась 2 770 пациентам.

Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.