План Covid-вакцинации и доверие к прививкам: Рада заслушает отчет Степанова

Верховная Рада во время часа вопросов к правительству 16 апреля хочет заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова по ситуации с вакцинацией от коронавируса.

Об этом во время согласительного совета парламента сообщил заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко. В частности, он отметил, что было бы интересно услышать от Минздрава, как в ведомстве планируют увеличивать доверие населения к вакцинации и что происходит с дополнительными партиями вакцин.

— Будет справедливо на часе вопросов к правительству заслушать снова господина Степанова с вопросом видоизменения или усовершенствования национального плана вакцинации, чтобы он доложил нам, что происходит с этими дополнительными партиями вакцин и что делается для того, чтобы повысить доверие населения к вакцинации, — сказал Корниенко.

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В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что Максима Степанова приглашают на час вопросов в парламент.

Внеочередные заседания Рады

Накануне стало известно, что во вторник и четверг, 13 и 15 апреля, могут пройти два внеочередных заседания Верховной Рады.

Народные депутаты планируют рассмотреть ряд законодательных инициатив. Среди них законопроект об увеличении штрафов за ложь в декларации и умышленное непредставление документа государственными служащими.

Также в случае принятия законопроекта чиновников смогут лишать свободы на срок до двух лет.