Суд не отменял результаты промежуточных выборов народного депутата на 87 округе в Ивано-Франковской области.

Об этом во время брифинга сообщил председатель партии Слуга народа Александр Корниенко. Он также добавил, что не был отменен и протокол избиркома об установлении итогов голосования.

— Суд признал противоправным протокол в части отображения данных на двух участках. То есть сам протокол никто не отменял. К тому же не отменены результаты выборов, так как суд не может их отменить, — объяснил Корниенко.

Также Александр Корниенко добавил, что теперь Центральная избирательная комиссия должна дать поручение окружной избирательной комиссии пересчитать голоса или сделать уточнения.

Довыборы в Раду

28 марта в Ивано-Франковской области местные жители избирали народного депутата. Подсчет голосов длился неделю.

Но 4 апреля ЦИК обработала все протоколы и объявила, что на выборах на 87-м избирательном округе победил кандидат от партии Слуга народа Василий Вирастюк. Согласно данным Центризбиркома, за него проголосовали 15 076 избирателей.

Но уже на следующий день, 5 апреля, суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках 87-го избирательного округа.