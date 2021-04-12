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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Суд не отменял результаты выборов на 87 округе — Корниенко

Суд не отменял результаты промежуточных выборов народного депутата на 87 округе в Ивано-Франковской области.

вибори в раду

Об этом во время брифинга сообщил председатель партии Слуга народа Александр Корниенко. Он также добавил, что не был отменен и протокол избиркома об установлении итогов голосования.

— Суд признал противоправным протокол в части отображения данных на двух участках. То есть сам протокол никто не отменял. К тому же не отменены результаты выборов, так как суд не может их отменить, — объяснил Корниенко.

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Также Александр Корниенко добавил, что теперь Центральная избирательная комиссия должна дать поручение окружной избирательной комиссии пересчитать голоса или сделать уточнения.

Довыборы в Раду

28 марта в Ивано-Франковской области местные жители избирали народного депутата. Подсчет голосов длился неделю.

Но 4 апреля ЦИК обработала все протоколы и объявила, что на выборах на 87-м избирательном округе победил кандидат от партии Слуга народа Василий Вирастюк. Согласно данным Центризбиркома, за него проголосовали 15 076 избирателей.

Но уже на следующий день, 5 апреля, суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках 87-го избирательного округа.

Фото: УНИАН

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