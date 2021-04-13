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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В Днепре продлили карантин — что под запретом

В Днепре из-за сложной ситуации с коронавирусом действие карантинных мер продлили до 30 апреля.

Карантин

Такое решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В городе ученики 5-11 классов продолжат учиться удаленно, однако младшие школьники и воспитанники детских садиков будут работать в обычном режиме.

В Днепре запретили работу дискотек и ночных клубов. Кафе и рестораны смогут работать до 00.00, но лишь при условии соблюдения санитарных норм.

Также местные власти рекомендовали учреждениям найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10.00 до 14.00.

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Карантин в Украине

По состоянию на 12 апреля в Украине красный уровень эпидопасности установлен в Киеве и 11 регионах.

Днепропетровская область находится в оранжевой зоне.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Днепровский горсовет

Фото: Pexels

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