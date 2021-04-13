PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Войной Путин поднимает свои рейтинги — Стефанишина об эскалации на Донбассе

Обострение ситуации на Востоке Украины выгодно для президента РФ Владимира Путина, таким образом он улучшает свои рейтинги.

Ольга Стефанишина

Об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— Для Путина война — это способ поднять рейтинги, это предвыборная технология. Планируются выборы в Госдуму. И на фоне внутриполитических кризисов, война — это признанная стратегия выборов, — отметила Ольга Стефанишина.

Источник: Свобода слова

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка