Войной Путин поднимает свои рейтинги — Стефанишина об эскалации на Донбассе

Обострение ситуации на Востоке Украины выгодно для президента РФ Владимира Путина, таким образом он улучшает свои рейтинги.

Об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— Для Путина война — это способ поднять рейтинги, это предвыборная технология. Планируются выборы в Госдуму. И на фоне внутриполитических кризисов, война — это признанная стратегия выборов, — отметила Ольга Стефанишина.