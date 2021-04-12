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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Военные показали позиции оккупантов возле Шумов

Военные 10 горно-штурмовой бригады Эдельвейс показали насосную станцию ​​вблизи поселка Шумы на Донбассе, где российские наемники устроили позиции и ведут обстрелы.

ООС

На видео отмечается, что именно с этой насосной станции стреляли снайперы, которые убили четырех и ранили двух украинских военных 26 марта.

Станция обеспечивает водой Майорск, Горловку, Донецк и Мариуполь. Ее категорически запрещено использовать в качестве военного объекта. Однако, несмотря на международное гуманитарное право, вокруг нее  выкопаны окопы.

Военные 10 Горно-штурмовой бригады Эдельвейс заметили, что ведение снайперского огня с этой станции — это военное преступление.

— Даже в войне есть правила. Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь — это, без сомнения, вне правил, — отмечают они.

В то же время, по словам бойцов, зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они (оккупанты, — Ред.) чувствуют себя безнаказанными. Но отвечать рано или поздно за содеянное придется.

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Обстрел под Шумами

26 марта российские бойцы обстреляли позиции ВСУ из запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате вражеской атаки четверо военных погибли, еще двое получили ранения.

Погибли подполковник ВСУ Сергей Коваль, старшие сержанты Сергей Барнич и Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко.

Фото: УНИАН

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