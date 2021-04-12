Пленарное заседание Конституционного суда, запланированное на 12 апреля, не состоялось из-за отсутствия судей. Во время него должно было состояться тайное голосование по поводу увольнению судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Александра Тупицкого не впустила в суд охрана. Заседание по поводу своего увольнения он инициировал сам после недавнего указа президента Украины Владимира Зеленского.
Пресс-служба Конституционного суда Украины пока не дает комментариев по этому поводу.
Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого
В марте Владимир Зеленский отменил указ четвертого президента Украины Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.
В документе говорится, что решение было принято для обеспечения национальных интересов и безопасности Украины, обеспечение соблюдения Конституции, прав и свобод граждан.