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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Заседание КСУ об увольнении Тупицкого не состоялось — СМИ

Пленарное заседание Конституционного суда, запланированное на 12 апреля, не состоялось из-за отсутствия судей. Во время него должно было состояться тайное голосование по поводу увольнению судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Олександр Тупицький

Александра Тупицкого не впустила в суд охрана. Заседание по поводу своего увольнения он инициировал сам после недавнего указа президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-служба Конституционного суда Украины пока не дает комментариев по этому поводу.

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Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого

В марте Владимир Зеленский отменил указ четвертого президента Украины Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

В документе говорится, что решение было принято для обеспечения национальных интересов и безопасности Украины, обеспечение соблюдения Конституции, прав и свобод граждан.

Источник: Интерфакс-Украина

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