Зеленский назвал ракетно-космическую отрасль ключевым элементом нацбезопасности

Развитие в Украине ракетно-космической области — это ключевой элемент национальной безопасности и обороны в условиях военной агрессии. Одновременно это еще и стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, добавив, что в настоящее время страна входит в “клуб космических стран” и занимает достойное место среди 13 участников.

Глава государства считает, что создание государственной космической программы поможет достичь масштабной цели по утверждению области. В украинцев есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе.

— Мир ожидает от нас новых подходов. На повестке дня — оптимизация области, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее — достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве, — добавил он.

По его словам, несмотря на все вызовы, украинские конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций.

— Ми должны сохранить все, что сделано старшими поколениями. И одновременно — прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет были не единственными. Наше поколение должно сделать свой заметный вклад в развитие ракетно-космической области, — добавил он.

Кабмин согласовал запуск и финансирование украинского спутника Січ-2-1

Украина в декабре 2021 года планирует запустить собственный космический спутник дистанционного зондирования Земли Січ-2-1.

Кабмин 7 апреля утвердил основные условия реализации космического проекта и определил источники финансирования.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, спутник из космоса будет проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций и экомониторинг.

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