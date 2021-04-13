Covid-выплаты медикам за перенесенный коронавирус практически остановились — Радуцкий

Выплаты компенсаций медикам, которые получили инвалидность после коронавируса, практически остановились. В начале апреля помощь от государства получили только десять человек.

Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его данным, на 1 апреля 2021 года страховые выплаты в размере 132 млн грн получили 83 семьи.

— А вот выплаты медикам, которые переболели коронавирусом и стали инвалидами, практически остановились. За два месяца компенсацию от государства получили восемь человек, по состоянию на начало апреля — десять, — сообщил он.

Радуцкий считает, что в Минздраве должны разработать документы, которые смогут разблокировать страховые выплаты.

Также, по его словам, чтобы выйти из такой ситуации, можно создать отдельную структуру, которая будет заниматься вопросами выплат.

— Забрать функции у Фонда соцстрахования и Минздрава относительно страховых выплат медикам и создать отдельную структуру, которая занималась бы этим вопросом более эффективно, — подчеркнул он.

Еще один выход из ситуации, по мнению Радуцкого, — это чтобы выплатами занимались местные власти.

— В некоторых регионах местные власти ввели дополнительные выплаты медработникам, заболевшим коронавирусом. Например, в Одессе, Харькове и Днепре предусмотрены компенсации для медиков, — добавил он.

По его словам, вопрос о выплатах можно вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Ведь СНБО может принять политическое решение, в результате которого соответствующие чиновники будут отстранены от исполнения обязанностей.

Он напомнил, что с 1 июля 2020-го действует закон о страховых выплатах от государства медикам или их семьям в двух случаях: если медработник признан инвалидом или если болезнь привела к смерти.

Выплаты за смерть медика от Сovid-19

В Украине выплатили более 1,5 млн грн трем семьям медработников, умерших из-за коронавируса.

Медики заразились Covid-19 во время своей профессиональной деятельности.

Фонд соцстрахования перечислил средства семьям медсестры из Кировоградской области, врача-патологоанатома из Ивано-Франковской области и врача из Сумской области.

Источник: Михаил Радуцкий