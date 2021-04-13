PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Когда в Украине стабилизируется ситуация с Covid-19: Степанов озвучил прогноз

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, когда стоит ожидать улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Позитивные изменения фиксируются на территории государства уже сейчас.

Карантин

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

— У нас будет рост до плюс-минус 15 апреля. Сейчас мы уже видим стабилизацию ситуации, если мы говорим в целом по нашей стране, — отметил Максим Степанов.

По его словам, есть позитивные изменения в количестве госпитализаций больных коронавирусом, их число уменьшилось, если сравнивать позапрошлую и прошлую недели.

Коронавирус в Украине

С марта в Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Специалисты прогнозировали пик третьей волны распространения вируса на апрель.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Украина 24, УНН

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка