В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, когда стоит ожидать улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Позитивные изменения фиксируются на территории государства уже сейчас.
Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.
— У нас будет рост до плюс-минус 15 апреля. Сейчас мы уже видим стабилизацию ситуации, если мы говорим в целом по нашей стране, — отметил Максим Степанов.
По его словам, есть позитивные изменения в количестве госпитализаций больных коронавирусом, их число уменьшилось, если сравнивать позапрошлую и прошлую недели.
Коронавирус в Украине
С марта в Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусом.
Специалисты прогнозировали пик третьей волны распространения вируса на апрель.
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Источник: Украина 24, УНН