Максимальная нагрузка на систему будет при 40 тыс. Covid-больных за сутки — Радуцкий

Медсистеме Украины будет трудно справляться, если количество больных коронавирусом достигнет отметки в 40 тыс. за сутки.

Об этом во время общения с журналистами перед началом пленарного заседания Верховной Рады сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

— Я склоняюсь к тому, что это произойдет, когда будет 40 тыс. больных за сутки, — так он ответил на вопрос, когда в Украине может быть пик заболеваемости Covid-19 и системе будет трудно справляться.

В то же время накануне министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал значительное ухудшение эпидситуации в апреле. По его словам, количество новых случаев коронавируса за сутки может достичь отметки 25 тыс.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 апреля коронавирус в Украине подтвердили еще у 11 680 человек, с начала эпидемии количество инфицированных составляет 1 872 785.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

Выздоровели за сутки 14 019 украинцев, в целом 1 430 234. В то же время не смогли побороть болезнь и умерли с начала эпидемии 37 758 больных, за минувшие сутки еще 457.