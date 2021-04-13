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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Полтавская область в красной зоне: как будут курсировать поезда

Укрзализныця на этой неделе проработает дополнительные ограничения для курсирования поездов и высадки пассажиров в Полтавской области.

поїзд

О введении дополнительных ограничений сообщат отдельно, а до тех пор поезда будут курсировать в обычном режиме, продажа билетов и высадка пассажиров не ограничиваются.

— Укрзализныця, Министерства инфраструктуры и здравоохранения в течение недели подадут предложения по организации перевозок в регионе, — отметили в УЗ.

Полтавская область попадет в красную зону адаптивного карантина с 15 апреля, по решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Изменения в графике поездов

Укрзализныця внесла изменения в расписание поездов дальнего следования, а также добавила новые направления из Харькова в Мариуполь и Киев, из Львова в Запорожье, а также из Попасной в Киев.

Узнать обо всех изменениях в расписании поездов Укрзализныци и отмене некоторых рейсов можно в материале Фактов ICTV.

Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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