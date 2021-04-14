Рада соберется на внеочередное заседание 15 апреля — список вопросов

Верховная Рада Украины запланировала внеочередное заседание, во время которого народные депутаты планируют рассмотреть ряд законодательных инициатив.

Планируется, что внеочередное заседание Рады состоится в четверг, 15 апреля в 16.00, после очередного заседания. Среди важнейших — возможность заключения чиновников за ложь в декларации и евробляхи.

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Повестка дня внеочередного заседания

№4651 — проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

№4533 — проект закона о конституционной процедуре.

№5058 — проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений.

№4416-1 — о внесении изменений в закон Украины Об индустриальных парках, направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках.

№5197-2 — о внесении изменений в додаток №3 и №4 закона О Государственном бюджете Украины на 2021 по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

№3774 — о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству.

№4539 — о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий.

№3364-1-l — о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи.

№5173 — о внесении дополнений в закон Украины О предотвращении коррупции относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования.

№4535 — о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост.

№5327 — о внесении изменений в статью 11 закона Украины О государственных наградах Украины.

№4303 — о стимулировании развития цифровой экономики в Украине.

№3695 — о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.

№4643-д — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства.

№4644-д — о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

Пакет малыша

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для улучшения условий предоставления мамам государственной помощи в виде пакета малыша. К этому времени в Украине не было закрепленного органа, ответственного за выплату такого вида помощи.

Стоимость пакета малыша закрепляется на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет (один такой минимум — 2 395 грн по состоянию на 1 января 2021 года). Соответствующие законодательные изменения позволят проводить закупку товаров для пакета малыша через систему ProZorro.

Источник: Ярослав Железняк