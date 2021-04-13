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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Шантаж вместо наступления: каких шагов стоит ждать от РФ

Россия сейчас не начнет открытое широкомасштабное наступление, зато она будет реализовывать постепенную ползучую аннексию по отношению к Украине.

Павло Клімкін

Об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) Павел Климкин.

— Путин не пойдет на большое вторжения условно завтра или послезавтра. Для этого недостаточно сил, это не будет положительно воспринято в России, геополитика для этого не работает. Маленькая жесткая война, последовательность провокаций, возможность защищать россиян, — отметил Павел Климкин.

Страна-агрессор будет реализовывать свои незаконные действия путем тихой ползучей агрессии и шантажа жителей Донбасса.

— Они сейчас в несколько раз ускорили выдачу паспортов на оккупированных территориях. Просто хочешь или не хочешь… Они сейчас собирают предприятия и говорят, что давай паспорт. Не берешь паспорт — будут проблемы с рабочими местами, берешь — в Ростов поедешь, может подлечишь там что-то. Это тотальная зачистка Донбасса и это тотальная аннексия, — добавил Павел Климкин.

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Ситуация на Донбассе

В последнее время оккупанты нарушают режим тишины на Донбассе.

Кроме того, РФ скапливает войска возле восточных границ Украины.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Свобода слова

Фото: Dreamstime

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