Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Стратегия деятельности представительства президента в Крыму: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Стратегия деятельности представительства президента в Крыму: Зеленский подписал указ

Соответствующий указ №160/2021 о приоритетных направлениях деятельности этого органа глава государства подписал 13 апреля.

Стратегия определяет приоритетные направления работы представительства в Крыму в связи с временной оккупацией РФ части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Читайте
Защита должников от коллекторов: Зеленский подписал закон

Этой стратегией планируют повысить эффективность государственного органа и способствовать соблюдению прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих территориях, или переселенцев, живущих в других регионах страны.

Кроме того, представительство должно принимать участие в разработке стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма, а также противодействовать дезинформации.

Защита должников от коллекторов

Президент Владимир Зеленский 12 апреля подписал закон №4241, который предусматривает защиту должников от коллекторов. Планируется, что в Украине создадут публичный реестр коллекторских компаний.

Этот реестр будет вести Национальный банк Украины. Все коллекторские компании, которые работают на территории страны, должны будут в нем зарегистрироваться.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка