КГГА продолжает запрет на работу ярмарок в Киеве, но разрешает начать монтаж летних площадок.
В департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщили, что ярмарки в столице остаются под запретом до принятия отдельного распоряжения.
Монтировать летние террасы заведения общественного питания могут с 15 апреля, но принимать там посетителей до снятия ограничений — запрещено.
— Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из красной зоны, об открытии летних площадок в заведениях речь не идет, — отметили в КГГА.
Карантин в Киеве
12 апреля мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что в среду 14 апреля будет принято решение о продлении локдауна в столице.
Сейчас жесткий карантин в Киеве установлен с 5 до 16 апреля.
Кличко также рассказал о мерах, предпринимаемых КГГА для улучшения ситуации, в частности о подготовке дополнительных коек, обеспечение больниц кислородом и медикаментами и выплаты надбавок медикам.
Источник: Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА