КГГА продолжает запрет на работу ярмарок в Киеве, но разрешает начать монтаж летних площадок.

В департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщили, что ярмарки в столице остаются под запретом до принятия отдельного распоряжения.

Монтировать летние террасы заведения общественного питания могут с 15 апреля, но принимать там посетителей до снятия ограничений — запрещено.

— Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из красной зоны, об открытии летних площадок в заведениях речь не идет, — отметили в КГГА.

Карантин в Киеве

12 апреля мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что в среду 14 апреля будет принято решение о продлении локдауна в столице.

Сейчас жесткий карантин в Киеве установлен с 5 до 16 апреля.

Кличко также рассказал о мерах, предпринимаемых КГГА для улучшения ситуации, в частности о подготовке дополнительных коек, обеспечение больниц кислородом и медикаментами и выплаты надбавок медикам.

Источник: Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА