PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Киеве продлили запрет ярмарок, но разрешили монтировать летние площадки кафе

КГГА продолжает запрет на работу ярмарок в Киеве, но разрешает начать монтаж летних площадок.

люди в масках

В департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщили, что ярмарки в столице остаются под запретом до принятия отдельного распоряжения.

Читайте
До 8,5 тыс. грн: Рада поддержала штрафы за нарушение карантина и изоляции

Монтировать летние террасы заведения общественного питания могут с 15 апреля, но принимать там посетителей до снятия ограничений — запрещено.

— Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из красной зоны, об открытии летних площадок в заведениях речь не идет, — отметили в КГГА.

Карантин в Киеве

12 апреля мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что в среду 14 апреля будет принято решение о продлении локдауна в столице.

Сейчас жесткий карантин в Киеве установлен с 5 до 16 апреля.

Кличко также рассказал о мерах, предпринимаемых КГГА для улучшения ситуации, в частности о подготовке дополнительных коек, обеспечение больниц кислородом и медикаментами и выплаты надбавок медикам.

Источник: Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка