Украина получит первую партию вакцины Pfizer уже на этой неделе — Степанов

Первая партия вакцины Pfizer от коронавируса прибудет в Украину на этой неделе.

Об этом во время брифинга Минздрава заявил Максим Степанов.

117 тыс. доз вакцин Pfizer от коронавируса поступит в рамках инициативы COVAX.

В целом Украина получит 10 млн доз американской вакцины, рассчитанной на 5 млн граждан, поскольку для действенной защиты необходимо получить две дозы препарата.

Министр здравоохранения отметил, что вакциной Pfizer в первую очередь будут прививать жителей и работников домов престарелых.

Договор между Украиной и Pfizer

В начале апреля Украина договорилась с Pfizer о поставках вакцины от Covid-19.

Все 10 млн доз американской вакцины поступят в течение 2021 года.

Председатель правления Pfizer Альберт Бурла пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.