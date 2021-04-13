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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Укрзализныця отменила поезда в Ужгород и Рахов

Укрзализныця внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего следования.

Укрзалізниця

Кроме того, национальный перевозчик уже запланировал дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок, но их назначение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

В расписание добавлено движение таких поездов:

  • № 77/78 Харьков – Мариуполь,
  • № 119/120 Львов – Запорожье,
  • № 719/720 Харьков – Киев,
  • № 19/20 Попасная – Киев (увеличена периодичность курсирования – по четным дням недели).

В Западную Украину из-за низкого спроса на перевозки во время карантина отменены такие рейсы:

  • с 13 апреля – № 29/30 Киев – Ужгород (курсировало шесть вагонов с 9, спрос на 11-25 апреле составляет 2%);
  • с 13 апреля – № 5/6 Ужгород – Херсон, (шесть вагонов из 10, спрос на 11-25 апреля – менее 1%);
  • с 14 апреля – № 243/244 Киев – Рахов, (11 вагонов из 18, спрос на 11 по 25 апреля – 7%).

Кроме того, во львовском направлении есть до 15 альтернативных рейсов разного класса. В случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.

Из-за экономической необоснованности меняется периодичность курсирования поездов:

  • № 773/774 Киев – Шостка (три раза в неделю вместо пяти из Киева и Шостки по пятых, шестых и седьмых дням недели);
  • № 781/782 Киев– Черкассы (три раза в неделю вместо пяти из Киева и Черкасс по пятых, шестых и седьмых дням недели).

Укрзализныця возобновила курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Перевозчик отмечает, что пассажиропоток мониторит каждый день, поэтому восстанавливать или добавлять поезда будет в зависимости от спроса на майские праздники и летний туристический сезон.

Курсирования поездов в красной зоне карантина

8 апреля Укрзализныця сообщила об особенностях курсирования поездов в красной зоне карантина. В частности речь идет о Хмельницкой, Запорожской и Львовской областях.

Так, пригородные поезда, следующие через Хмельницкую область, не будут совершать посадку и высадку пассажиров в регионе.

Пригородные поезда во Львовской и Запорожской областях сейчас курсируют без изменений. Поезда дальнего следования также курсируют, как обычно.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

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