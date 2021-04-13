Укрзализныця внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего следования.
Кроме того, национальный перевозчик уже запланировал дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок, но их назначение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
В расписание добавлено движение таких поездов:
- № 77/78 Харьков – Мариуполь,
- № 119/120 Львов – Запорожье,
- № 719/720 Харьков – Киев,
- № 19/20 Попасная – Киев (увеличена периодичность курсирования – по четным дням недели).
В Западную Украину из-за низкого спроса на перевозки во время карантина отменены такие рейсы:
- с 13 апреля – № 29/30 Киев – Ужгород (курсировало шесть вагонов с 9, спрос на 11-25 апреле составляет 2%);
- с 13 апреля – № 5/6 Ужгород – Херсон, (шесть вагонов из 10, спрос на 11-25 апреля – менее 1%);
- с 14 апреля – № 243/244 Киев – Рахов, (11 вагонов из 18, спрос на 11 по 25 апреля – 7%).
Кроме того, во львовском направлении есть до 15 альтернативных рейсов разного класса. В случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.
Из-за экономической необоснованности меняется периодичность курсирования поездов:
- № 773/774 Киев – Шостка (три раза в неделю вместо пяти из Киева и Шостки по пятых, шестых и седьмых дням недели);
- № 781/782 Киев– Черкассы (три раза в неделю вместо пяти из Киева и Черкасс по пятых, шестых и седьмых дням недели).
Укрзализныця возобновила курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
Перевозчик отмечает, что пассажиропоток мониторит каждый день, поэтому восстанавливать или добавлять поезда будет в зависимости от спроса на майские праздники и летний туристический сезон.
Курсирования поездов в красной зоне карантина
8 апреля Укрзализныця сообщила об особенностях курсирования поездов в красной зоне карантина. В частности речь идет о Хмельницкой, Запорожской и Львовской областях.
Так, пригородные поезда, следующие через Хмельницкую область, не будут совершать посадку и высадку пассажиров в регионе.
Пригородные поезда во Львовской и Запорожской областях сейчас курсируют без изменений. Поезда дальнего следования также курсируют, как обычно.
Источник: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця