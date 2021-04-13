В зоне конфликта на Востоке Украины снова жарко. Оккупантыв который раз пренебрегают договоренностями о прекращении огня.

Украинские подразделения отвечают на прицельный огонь. Но крайне осторожно. Вблизи наших границ Россия сконцентрировала огромное войско. Поэтому каждый неверный шаг может стать поводом для вторжения.

Со времен начала агрессии против Украины, Россия уже сформировала вблизи наших границ три мощных армии. Но Кремлю этого мало. Поэтому он дополнительно подтягивает войска, дислоцированные за сотни и тысячи километров на север и восток.

Главная угроза в том, что десантники — исключительно наступательный род войск. Что, собственно, они и отрабатывали на недавних учениях в Крыму.

Зато в Кремле упорно утверждают, что имеют право тосовать войска на своей территории, как им заблагорассудится. Хотя в международной практике концентрация вооруженных сил в приграничных районах всегда считалась прямым вызовом соседям.

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С военной точки зрения, если говорить отвлеченно, то действительно, вооруженные силы РФ готовят наступательную, стратегическую операцию против Украины.

Экс посол США в Украине и эксперт Атлантического Совета Джон Хербст не исключает, что Москва попытается захватить Северо-Крымский канал, который подавал воду на полуостров или даже Мариуполь. Другой сценарий — введение так называемых миротворцев в ОРДЛО.

Украина нуждается в защите. На этой неделе Владимиру Зеленскому со словами поддержки позвонили генсек НАТО Йенс Столтенберг и британский премьер Борис Джонсон.

Во время разговоров с генсеком Североатлантического альянса, лидерами Великобритании и Канады, Зеленский говорил о срочной необходимости предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

Есть еще один вариант о котором говорят украинские дипломаты — статус главного союзника США вне альянса. А пока чтобы не дать России заблокировать украинские порты, в Черное море должны зайти 2 американские корабли.

21 апреля Владимир Путин обратиться к Федеральному собранию с очередным посланием. Аналитики утверждают, что эта дата может стать для нас время “Ч”. Но решится ли он в конце концов пойти в наступление — этого пока не знает никто.

Кремль провокациями пытаться демонстрировать ненадежность Украины. А Минский процесс, похоже, безнадежно забуксовал. Россия отказывается восстановить перемирие.

Масштабная агрессия России

Украине нужно быть готовой к любым действиям России, в том числе и к полномасштабной агрессии. Однако когда именно РФ начнет агрессивную деятельность — неизвестно.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.